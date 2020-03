Сoronavirus könnte das Produkt eines “biologischen Angriffs” der USA auf den Iran und China sein, so der Chef des IRGC

Iran February 27, 2020. © WANA via REUTERS

Die USA seien der Hauptverantwortliche für den Ausbruch von Covid-2019, der China und anschließend den Iran traf. Das behauptete der Chef der Revolutionsgarden und drohte damit, dass sich das Virus schließlich gegen diejenigen wenden werde, die es entfesselt haben.

“Es ist möglich, dass dieses Virus das Produkt eines biologischen Angriffs Amerikas ist, der sich zunächst auf China und dann auf den Iran und den Rest der Welt ausgebreitet hat”, sagte Hossein Salami am Donnerstag.

Er schwor, dass der Iran das Virus “bekämpfen” werde und warnte, dass die Krankheit falls Washington tatsächlich für den Ausbruch verantwortlich sei, es in die Vereinigten Staaten “zurückkehren” werde.

Obwohl solche Verschwörungstheorien schon seit einiger Zeit im Umlauf sind, gibt es noch immer keinen Beweis, der dies bestätigt.

Der Leiter der iranischen Zivilschutzorganisation, General Gholam Reza Jalali, sagte am Dienstag, dass die Angst der Medien vor dem neuen Corornavirus im Land die Behauptung stützt, das Virus sei ein biologischer Angriff auf China und den Iran. Er sagte, dass einige Berichte darauf hindeuten, dass es sich um einen feindlichen Staat handeln könnte, fügte aber hinzu, dass dieser Verdacht eine labortechnische Untersuchung und eine Studie des Virusgenoms erfordert.

Der Iran ist eines der am stärksten von Covid-19 betroffenen Länder außerhalb des chinesischen Festlandes. Bis Donnerstag hat die Islamische Republik 3.513 bestätigte Fälle und 107 Todesfälle gemeldet, die auf das Virus zurückgeführt werden. Etwa 15 derer, die dem Coronavirus erlegen sind, starben in den letzten 24 Stunden, wie der iranische Gesundheitsminister Saeed Namaki mitteilte.

Das Land hat alle Schulen und Universitäten bis zum Ende des Kalenderjahres am 20. März geschlossen, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen.

Am Dienstag gaben die staatlichen Medien bekannt, dass der Leiter des iranischen Rettungsdienstes wegen eines Coronavirus behandelt wird. Zahlreiche hochrangige iranische Beamte sind an dem Virus erkrankt. Kürzlich wurden in der Islamischen Republik 23 Gesetzgeber positiv auf die Krankheit getestet.

Mohammad Mirmohammadi, Mitglied eines Rates, der den obersten Führer berät, starb an den folgen ders Virus. Sein Tod folgt auf den Tod von zwei weiteren hochrangigen Iranern, die sich mit dem Virus infiziert hatten – einem ehemaligen Botschafter und einem neu gewählten Parlamentsmitglied.