Putin: Gefälschte Coronavirus-Gerüchte werden aus dem Ausland organisiert

Kremlin.ru

Die falschen Gerüchte über das Coronavirus das momentan in Russland zirkuliert werden vom Ausland gestreut. So Wladimir Putin am Mittwoch bei einem Regierungstreffen.

Er sagte den Ministern, der FSB-Sicherheitsdienst des Landes habe ihm berichtet, dass falsche Informationen gepflanzt würden, um Panik zu erzeugen, während die Situation in Wirklichkeit nicht kritisch sei.

“Was diese provozierenden falschen Geschichten betrifft, so berichtet der FSB, dass sie hauptsächlich aus dem Ausland organisiert werden… Das Ziel solcher falschen Geschichten ist klar: Panik in der Öffentlichkeit zu verbreiten.”

Er sagte, Russland müsse dies bekämpfen, indem es “zeitnahe, umfassende und vertrauenswürdige Informationen” veröffentlicht.

“Bis jetzt geschieht Gott sei Dank nichts Kritisches in unserem Land, aber die Menschen müssen über die wirkliche Situation Bescheid wissen.”

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Tatiana Golikowa sprach sich auch gegen die jüngsten “gefälschten Beiträge” in den sozialen Medien über das neue Coronavirus aus.

In diesen Beiträgen wurde behauptet, dass es “eine ziemlich große Zahl kranker Menschen in Russland gibt und dass die Behörden diese Informationen verheimlichen”, sagte sie bei dem Treffen.

“Ich möchte Ihnen noch einmal sagen, dass dies nicht der Realität entspricht.”

Die offizielle Gesamtzahl der bestätigten Fälle in Russland beträgt bisher sechs, bekräftigte sie.

Die Anschuldigungen Moskaus kommt daher, weil Beamte des US-Außenministeriums der AFP im Februar mitgeteilt hatten, dass Tausende von Russland verbundenen sozialen Medienkonten dazu benutzt wurden, um Panik über den Virus zu schüren.

Philip Reeker, der amtierende stellvertretende US-Außenminister für Europa und Eurasien, sagte im Februar, dass “russische bösartige Akteure” “Desinformationen über das Coronavirus verbreiten” und eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit darstellen.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, reagierte darauf mit der Verurteilung seiner Äußerungen als “absichtlich falsche Geschichte”.