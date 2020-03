Der gefährliche Mythos eines moderaten Atomkriegs

Es gibt viele einflussreiche Befürworter eines Atomkrieges, und einige von ihnen behaupten, dass der Einsatz von “Waffen mit geringer Ausbeute” und/oder Waffen mit kurzer Reichweite ohne einer Eskalation zu einem vollständigen Armageddon möglich ist. In gewisser Weise ist ihre Argumentation vergleichbar mit der der Gruppe der Träumer, die anscheinend ernsthaft glaubten, dass es eine Bestie wie einen “gemäßigten Rebellen” nicht geben könnte.

Im Oktober 2013 berichtete die Washington Post, dass „die CIA ihre geheimen Bemühungen zur Ausbildung von Oppositionskämpfern in Syrien ausweitet, da sie befürchtet, dass gemäßigte, von den USA unterstützte Milizen im Bürgerkrieg des Landes rasch an Boden verlieren“, und der US-Kongress stimmte Präsident Barack Obamas Plan zu, gemäßigte syrische Rebellen auszubilden und zu bewaffnen, um gegen Extremisten des islamischen Staates zu kämpfen. Der Glaube, dass es eine Gruppe von Aufständischen geben könnte, die als „gemäßigte Rebellen“ bezeichnet werden könnten, ist bizarr und es wäre faszinierend zu wissen, wie Washingtons Planer solche Menschen klassifizieren. Es wurde ihnen offensichtlich nicht klar, dass eine Person, die bei einem Aufstand illegal Waffen einsetzt, nicht als moderat definiert werden kann. Und wie moderat ist moderat? Vielleicht könnte ein gemäßigter Rebell mit US-Waffen ausgerüstet werden, die nur Extremisten töten? Oder dürfen sie nur fünf Kinder pro Monat töten? Die ganze Vorstellung war absurd, und vorhersehbar brach das System zusammen, nachdem große Mengen an US-Steuergeldern ausgegeben worden waren.

Und selbst größere Geldbeträge werden für die Entwicklung und Herstellung von als moderat eingestuften Atomwaffen ausgegeben, da sie nicht den millionenschweren Schlag der meisten der über 4.000 vorhandenen Sprengköpfe haben. In Washington wird anscheinend allgemein angenommen, dass eine (vergleichsweise) kleine Atomwaffe weniger gefährlich ist als eine große Atomwaffe.

Im Januar 2019 berichtete der Guardian: „Die Trump-Regierung hat argumentiert…..