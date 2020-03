Michael Bloomberg setzt sich für die Verteidigung Israels auf der AIPAC-Konferenz ein

Am 3. März 2020 präsentierte sich der Kandidat Michael Bloomberg während einer Rede auf dem AIPAC-Konfab als Spitzenkandidat in der Israel-Frage.

In seiner gestrigen Rede vor 18.000 Menschen in der pro-israelischen Lobbygruppe griff der ehemalige New Yorker Bürgermeister seinen Rivalen Bernie Sanders wegen seiner Position zu Israel an und bot ihm bedingungslose Unterstützung für den zionistischen Staat an.