Corona wird das marode russische Regime entlarven – deshalb vermeiden Propagandisten das Thema

Die üblichen Medienorgane der Russenpropaganda in Deutschland sind auffällig zurückhaltend beim Thema Coronavirus. Sie jammern über “Panikmache” und Hamsterkäufe”. Am liebsten würden sie das Thema ganz totschweigen. Warum ist das so? Weil das Virus das marode russische Regime entlarven kann und genau davor haben die Propagandisten Angst. Wenn das Regime die Illusion nicht mehr aufrechterhalten kann, mächtig und auf der Gewinnerstraße zu sein, dann wenden sich Unterstützer wie z.B. aus dem rechten Lager in Europa angewidert ab.

Die gesamte Russenpropaganda fußt auf dem Mantra, die USA seien das Imperium im Untergang und Russland sei die Zukunft. Wenn aber die USA die Pandemie ohne große Umschweife meistern, während Russland im Elend versinkt und zu…..