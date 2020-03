Putin: Trump sagte mir dass die Kosten für das US-Militär zu hoch sind. Er sprach sich für die Abrüstung aus!

Ausschnitt aus dem Interview mit dem russischen Nachrichtenportal Tass. Original-Video klick Bild.

Die Armee.

Ok, und weiter?

Die Panzerung ist stark und unsere Panzer sind schnell, oder?

Ja, klar.

Azokhun vey und unsere Panzer sind schnell! (berühmtes humorvolles Lied)

Und dann?

Gegen wen werden wir kämpfen?

Wir werden gegen niemanden kämpfen. Wir werden Bedingungen schaffen, damit niemand gegen uns kämpfen will.

Es gibt den Begriff der angemessenen Suffizienz.

Damit niemand wagt, davon zu träumen… Natürlich gibt es diesen Begriff.

Das ist genau das, woran wir uns halten. Heute stehen wir an siebter Stelle, was die Rüstungsausgaben betrifft.

Die USA haben uns überholt, Donald [Trump] sagte mir, sie haben ein riesiges Budget für das nächste Jahr genehmigt, 738 Milliarden Dollar, glaube ich.

Also…

Hat er geprahlt?

Nein, er sagte dies mit Bedauern. Er sagte, die Kosten seien zu hoch. Aber er müsse es tun.

Er sprach sich tatsächlich für die Abrüstung aus, wie er sagte.

Warum will er dann nicht alle diese Verträge unterzeichnen?

Das ist eine andere Frage, dies ist die Frage, die sich auf das Verständnis von Sicherheit und die Art und Weise, wie sie gewährleistet werden kann, bezieht.

Wir können dieses Thema diskutieren.

Mit ihm oder mit mir?

Darüber kann ich sowohl mit ihm als auch mit Ihnen sprechen.

Es macht mir nichts aus, ich kenne mich mit diesem Thema gut aus, ich kann mit jedem darüber sprechen.

Ich glaube, das ist eigentlich ein Fehler. Der Neue START-Vertrag sollte verlängert werden. Aber das ist ein anderes Thema.

Die USA stehen also bei den Ausgaben an erster Stelle, während China an zweiter Stelle steht. Saudi-Arabien liegt seltsamerweise auf dem dritten Platz,

Dann kommen Großbritannien, Frankreich und Japan. Japan hat uns übertroffen, denn wir sind auf Platz sieben.

Außerdem sinken unsere jährlichen Ausgaben. Im Gegensatz dazu steigen die Militärausgaben anderer Länder.

Und wir werden gegen niemanden kämpfen,

aber wir schaffen eine solche Situation im Verteidigungssektor, so dass niemand auch nur daran zu denken wagt, uns zu bekämpfen.