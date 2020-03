Alles nur Verschwörung? DIE EINE GROSSE KRISE – Der gewollte Kollaps

Last Minute Krisenvorsorge!

Die Situation ist ernst Freude, die Elite hat lange auf diesen Moment hingearbeitet. Das Corona-Virus ist “nur” der schwarze Schwan, der als Vorwand genommen wird für den geplanten weltweiten Wirtschaftskollaps, das darauf folgende Chaos, den Beginn “der einen großen Krise”, die David Rockefeller 1994 herbei beschworen, die den Weg in die Neue Weltordnung ebnen wird.

Liebe Freunde in Deutschland und Europa, kauft ein und legt Vorräte an und bereitet euch darauf vor, dass man in den Supermärkten bald leere Regale vorfinden und es zu Ausgangssperren kommen wird.

Wir wünschen euch alles erdenklich Gute und hoffen, dass sich der Verkauf zum Guten wendet.