Wie Sie sich vor dem neuen Coronavirus schützen können

Viele Menschen haben inzwischen Angst vor dem neuen Coronavirus und fragen sich, was sie denn tun könnten, um sich zu schützen. Die Antwort lautet: Sehr viel!

gesundheitmomius-fotolia.com

Was das neue Coronavirus genau ist, woher es kommt, wo es gerade wieder sein Unwesen treibt usw. erfahren Sie mehrmals täglich in den Nachrichten, in Sondersendungen oder Talkshows, so dass Sie diesbezüglich sicher bestens informiert sind. Wenn nicht, lesen Sie unseren Corona-Haupttext (Link ganz unten). In diesem Artikel wollen wir jedoch ausschliesslich erklären, was man tun kann, um sich vor dem Coronavirus zu schützen:…..