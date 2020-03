Coronavirus – GesundheitsTipp mit Dr. Ruediger Dahlke

Alle reden über den Coronavirus, viele sind verunsichert und wissen nicht, wie sie sich verhalten soll. In diesem Film gibt Dr. Ruediger Dahlke eine Einschätzung der Situation aus seiner Sicht. Er setzt das Coronavirus in Verhältnis zu anderen Viren der Vergangenheit und hilft so bei der Orientierung. Dr. Ruediger Dahlke geht auch auf die Gefahren ein und beschreibt die, in erster Linie, gefährdeten Personengruppen. Weiterhin ermutigt er dazu in der Ruhe zu bleiben, sein Immunsystem zu stärken und die aktuelle Entwicklung als Chance zur eigen Veränderung zu nutzen. Eine Sichtweise die in den allgemeinen Medien leider nur wenig beleuchtet wird, unserer Gesellschaft aber gute Impulse geben könnte.

