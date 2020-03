Befinden sich Russland und die Türkei auf einem Kollisionskurs?

Putin möchte allen klar machen, dass Syrien nicht zu gewinnen ist. Die Russen wissen sehr gut, wohin das führt. Russland ist in vielerlei Hinsicht in einer mächtigen Position und Erdogan wird nur einige Krümel erhalten, damit er so tun kann, als hätte er in Syrien nicht verloren.

Die Ermordung des iranischen Heldenmärtyrers General Soleimani führte zu einer Situation, in der ein Krieg zwischen dem Iran und der Achse der Güte – bei uns bekannt als Achse der Guten, Sariblog – (USA / Israel / KSA) zu einer echten Möglichkeit wurde, aber in letzter Minute entschied Onkel Shmuel, dass er keinen Magen für einen umfassenden Krieg gegen den Iran hatte. Eine weise Entscheidung.

Anmerkung Sariblog. Das Akronym KSA steht für Knowledge, Skills, and Abilities (Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten)



Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass das angloZionistische Reich beschlossen hat, untätig zu bleiben, davon ist es weit entfernt. Die Notwendigkeit, schnell und entschlossen zu handeln, wurde besonders akut nach den großen…..