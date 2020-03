Die Türkei nimmt den Kampf gegen Russland auf

Die NATO wird weiterhin Flugabwehrsysteme in der Türkei stationieren, zu denen sie sich bereits verpflichtet hat und die bisher nur zu 40 % ausgeführt wurden [ 4 ]. Die Allianz hat der Türkei ihre Unterstützung bekräftigt, wird sich aber nicht mit ihr an ihrer Seite engagieren.

Russland einigte sich mit Frankreich und Deutschland für ein Gipfeltreffen am 5. März über die Lage in Idlib. Die Türkei versuchte, Präsident Erdogan für das Treffen zu registrieren, doch der Kreml lehnte ab. Nun ist von einem möglichen Erdogan-Putin-Treffen am 6. März die Rede, aber die beiden Präsidenten haben sich telefonisch unterhalten.

Die türkische Presse fordert Rache für ihre Soldaten, die während der Operation ums Leben kamen. Sie zeigt auch Bilder von Zivilisten, die vor den Kämpfen fliehen und zu Fuß versuchen, die Türkei zu erreichen. Das türkische Außenministerium hat seine Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass es nicht in der Lage sein wird, sie zu kontrollieren. Der türkische Zoll hat die Grenzüberwachung gelockert, und viele Flüchtlinge (die sich seit langem in der Türkei aufhalten) versuchen, nach Griechenland zu gelangen. Der türkische Präsident hat die NATO (Artikel 4) für Konsultation kontaktiert [ 3 ].

Die westliche Presse schweigt weiterhin über den Beginn der Operationen: die Ermordung von 4 russischen FSB-Offizieren durch turkmenische Milizionäre am 1. Februar in Aleppo [ 1 ].

Seit Anfang des Monats gab es 16 Gefechte zwischen der Türkei und Syrien sowie in vielen Fällen Russland, was zu zahlreichen Toten auf beiden Seiten führte. Russia24 zeigte türkische Streitkräfte, die Boden-Luft-Raketen auf russische Aufklärungsflugzeuge abfeuerten. Der russische Generalstab bestätigte, dass türkische Soldaten die Dschihadisten auf dem Feld leiteten.

Übersetzung

Horst Frohlich

Politischer Amoklauf: Erdogan gegen den Rest der Welt

Erdogans Politik ist derzeit kaum zu verstehen. In Syrien hat er sich in eine Sackgasse manövriert und steht im Grunde völlig isoliert da. Was auch immer er erreichen will, es scheint weiter davon entfernt, denn je.

Erdogan hat es sich mit seiner Politik schon vor Jahren mit dem Westen verscherzt. Die Beitrittsgespräche zur EU finden nicht einmal mehr auf dem Papier statt und…..