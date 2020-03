Börsencrash! Geht es jetzt los? (perfekter Sturm)

Börsencrash! Deflation! Was ist da los an den Finanzmärkten? Geht es jetzt los? Ist das der Anfang vom Ende oder können die Notenbanken nochmals durch Zinssenkungen und Geldschwemme den Crash vertagen? Stürzt die Welt in eine Rezession oder gar Depression? All diese Fragen beantwortet ihn heute Marc Friedrich

Coronavirus – das Ende der Globalisierung

Marc Friedrich und Matthias Weik

Gastbeitrag und Kommentar: Die Gefahr einer globalen Pandemie für die Weltwirtschaft wird noch völlig unterschätzt.

Der sogenannte Coronavirus (COVID-19) breitet sich immer weiter aus. Weltweit sind bereits über 82.000 Menschen infiziert und über 2.800 daran gestorben (Stand 27.02.2020). In China stehen 760 Millionen Menschen unter Quarantäne – das ist ein Zehntel der Weltbevölkerung.

Seit Januar wurden global 200.000 Flüge gestrichen und Hunderte von Containerschiffen liegen vor Anker. In Japan (zweitgrößte Volkswirtschaft Asiens) bleiben die Schulen bis Ende März geschlossen. In Korea (drittgrößte Volkswirtschaft Asiens) stehen bei zahlreichen Firmen die Bänder…..