Verdachtsfall: Marktvirus?

Wer erschuf das Coronavirus Covid-19 & wozu?

Warum glänzt RT diesmal mit zurückgehaltenen Infos?

Ist der Verdacht naheliegend, dass man hier künstlich eine Pandemie, einer neuen 2. Grippe, erzeugen will, um den unvermeidbaren Wirtschafts- Kollaps einzuleiten, welcher, aufgrund falschen Finanzspekulationsmarktes und resultierender, fehlerhafter Finanzpolitik, von so vielen Wirtschaftsexperten prophezeit wurde?

Sahra Wagenknecht bezeichnete das Banken-u. Finanzsystem sowie hörige Politik der Geldschaffung aus dem Nichts, was natürlich nur den obersten Verbrechern vorbehalten ist, als eine ‘verschleppte Insolvenzverwaltung’, vor allem verschuldet der unendlichen, über Generationen nicht mehr gut zu machenden Schulden der Bad Banks, welche to big to fail sind. Nun, da in einer globalisierten Wirtschaft, Industriezweige ganzer Nationen miteinander vernetzt sind, das Kartell der Konzerne unsere Weltpolitik, sowie Kriegs-u. Geopolitik längst im Griff haben, da nationale Souveränitäten durch antidemokratische, übergeordnete kleine elitäre Kreise aufgehoben wurden, welche an nationalen Parlamenten vorbei die neoliberale Weltordnung als alternativlos verkaufen und steuern, konnte man der Menschheit eine Schicksal der Sklaverei und des Leids aufzwingen, sowie man es seit Jahrzehnten mit der kolonialisierten ‘Dritten Welt’ längst schon getan hatte.

Warum liest man auf RT nicht von Dr. Francis Boyle, uns seinem Beweis, dass das Corona-Virus eine Biowaffe ist, warum erwähnen unsere Nachrichten nicht die Anfrage an China von dem us-amerikanischen Senator Tom Cotton zur künstlichen Schaffung des Virus und zum Wuhan- Biolabor, warum erwähnt man nicht die WHO Prognose, dass noch dieses Jahr ca. 60- 70% der Weltbevölkerung am Corona-Virus erkranken werden?

Weil man den weltweiten Crash gemeinsam, da er China, Russland, die USA, die EU, ja die ganze Welt treffen wird, nun mit dem Corona einleiten wird?

Es gab in den westlichen Ländern bis dato nur eine Pseudo- Panikmache, Berichte über und einen Fokus auf China, aber man ignorierte nötige Gegenmaßnahmen, ja man schien diese sogar bewusst zu vermeiden, allein wohl nur um den Freilauf des Virus nun verkünden zu können, plus natürlich die angestrebten Ausnahmezustände zur Kontrolle der Bevölkerung während der Rezession, welche ebenfalls nun von den wahren Schuldigen ablenken soll, indem man eine neue Ursache künstlich im Labor schuf.

Lasst uns beten, dass man schnell ein optimiertes Finanz-u. Wirtschaftsystem für die Menschen aufbauen wird, und man uns aus der Sklaverei befreit, ansonsten wird die logische Konsequenz eine ganz andere sein. Denn sollte die Menschheit im Laufe dieser Geschichte erkennen, dass man hier zig’ tausende Tote in Kauf nimmt, ja perfide selbst systematisch Massen mordete, wird kein Den Haag mehr ausreichen,

R.Azur