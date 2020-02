IHR WERDET ALLE STERBEN!!! WEGEN MEXIKANISCHEM BIER!!! Teil II

Ich lebe in Italien, dem Top-Drama-Land Nummer 1, in dem ein Rentner nach dem anderen angeblich an Corona abkratzt und in dem die heilige Todesvirus-Sau zur Zeit massiv durchs Land gejagt wird.

Und wozu das ganze? Damit dieses (und andere natürlich auch – die folgen noch) Land wirtschaftlich so ruiniert wird, damit wirklich niemand mehr auf den Gedanken kommt, aus der EU auszusteigen, oder gar eine Parallelwährung zum Euro in Betracht zu ziehen, weil zuvor wirklich alles aufgekauft wird.

Es ist zum verrückt werden!

Niemand hinterfragt offensichtlich mehr irgendwas.

Der gesunde Menschenverstand?

Völlig abhanden gekommen!

Da kommt ein 78 jähriger Pensionist ins Krankenhaus, wegen allen…..