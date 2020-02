Coronavirus: In Hawaii werden die Läden leer geräumt

Nach dem diese Woche eine neue Warnung des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) erschienen ist, mahnte Hawaii die Einwohner sich auf einen möglichen Ausbruch von Covid-19 vorzubereiten. Das tödliche Virus kann eine “erhebliche Störung” des amerikanischen Lebens verursachen.

Obwohl es in Hawaii keine bestätigten Virenfälle gibt, löste die Warnung des CDC in dieser Woche einen Kaufrausch unter den Einwohnern aus. Die Menschen leerten in den Geschäften die Regale mit Lebensmitteln und Vorräten. Noch sind Vorräte reichlich vorhanden.