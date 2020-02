Wissenschaftler entdecken HIV-ähnliche “Mutation” die das Coronavirus extrem ansteckend macht

Während etablierte Wissenschaftler weiterhin mentale Gymnastik betreiben, um darauf zu bestehen, dass das neue Coronavirus nicht von Menschenhand hergestellt wurde, zeigen neue Forschungen von Wissenschaftlern in China und Europa, dass die Krankheit zufällig eine „HIV-ähnliche Mutation“ aufweist, die es ihr ermöglicht, sich an menschliche Zellen zu binden – und das laut der „South China Morning Post“ (SCMP) aus Hongkong bis zu 1000-mal stärker als das SARS-Virus.

Erinnern Sie sich daran, dass Ende Januar ein Team indischer Wissenschaftler in einem inzwischen zurückgezogenen, skandalösen Artikel schrieb, dass das Coronavirus gentechnisch so verändert worden sein könnte, dass es Teile des HIV-Genoms enthält? Wir berichteten darüber – ebenso berichteten wir davon, dass man in Thailand Erkrankte mit HIV-Medikamenten behandelt.

Sie schrieben: „Es ist unwahrscheinlich, dass diese unheimliche Ähnlichkeit neuartiger Inserts im nCoV-Spike-Protein 2019 mit HIV-1 gp120 und Gag zufälliger Natur ist“, was bedeutet – es war unwahrscheinlich, dass sie auf natürliche Weise aufgetreten ist.

Doch neue Forschungsergebnisse eines Teams der Nankai-Universität, das schreibt, dass Covid-19 eine „HIV-ähnliche Mutation“ aufweist, die es ihm ermöglicht, schnell in den menschlichen Körper einzudringen, indem es an einen Rezeptor namens ACE2 auf einer Zellmembran bindet, deuten nun ebenfalls darauf hin.

Die SCMP berichtet: „Andere hoch ansteckende Viren, einschließlich HIV und Ebola, zielen auf ein Enzym namens Furin ab, das als Proteinaktivator im menschlichen Körper wirkt. Viele Proteine sind inaktiv oder ruhend, wenn sie produziert werden, und müssen an bestimmten Stellen „geschnitten“ werden, um ihre verschiedenen Funktionen zu aktivieren.

Bei der Untersuchung der Genomsequenz des neuen Coronavirus fanden Professor Ruan Jishou und sein Team an der Nankai-Universität in Tianjin einen Abschnitt mutierter Gene, die in Sars nicht existierten, aber denen in HIV und Ebola ähnlich waren.“

“Dieser Befund legt nahe, dass sich das Coronavirus 2019-nCoV im Infektionsweg deutlich vom Coronavirus Sars unterscheiden könnte”, heißt es in der von……