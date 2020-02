Was kann die Goldpreis-Rally stoppen?

Im Grunde stehen im Goldpreis-Rennen weiterhin alle Ampeln auf grün. Die kleine Kursschwäche der vergangenen Tage zeigt aber einmal mehr, dass die Börse keine Einbahnstraße ist und es in Krisen nicht selten zu „unlogischen“ Kursbewegungen kommt. Wer oder was kann die Gold-Rally stoppen?

Die Goldpreis-Rally

Am Mittwochnachmittag um 17.30 Uhr kostete die Feinunze Gold am Spotmarkt 1.638 US-Dollar. Das entsprach 1.504 Euro. Damit verbuchte der Euro-Goldpreis….

Gut für Gold? Glaube an US-Zinssenkung steigt!

Goldpreis-Rally im Pausenmodus

Die jüngste Rekordjagd nach immer neuen Höchstständen beim Euro-Goldpreis hat zunächst eine Pause eingelegt. Auch in US-Dollar ist Gold von seinen Jahreshochs zurückgekommen. Am heutigen Vormittag um 9:30 Uhr kostete die Feinunze Gold am Spotmarkt 1.649 US-Dollar. Das entsprach 1.507 Euro. In Euro gerechnet gab…..