PUTINS DOPPELGÄNGER!? Der russische Journalist wagt es: Sind Sie der echte Putin?

Warum fragen Sie mich nicht, was ich in meinen Händen halte?

Nun, es ist ein iPad, nehme ich an.

Oh! Wir haben beschlossen, die beliebtesten Suchanfragen nach Putin zu überprüfen.

OK.

Welche Themen sind Ihrer Meinung nach für unsere Öffentlichkeit von Interesse?

Ich weiß es nicht.

Schauen Sie sich das an

In Ordnung

Wir können es laut sagen

Also “Putin-Biografie”, “Putin-Instanzgramm”,

“Putin Georgien”, “Putin-Pressekonferenz 2019”,

“Putin jung”, “Putin Polen”,

“Putin-Familie und -Freunde”, “Putin-Alter”,

“Putin hat heute Generäle entlassen”,

“Putin Nord Stream”, “Putin Zelensky”, “Putin-ähnlicher Beweis”.

Mir gefällt das letzte – “Putin-ähnliche Beweise”.

Sind Sie der echte Putin?

Ja.

– Haben Sie einen Doppelgänger – Nein.

– Haben Sie noch nie einen gehabt? – Nein

Ist dieses Thema jemals aufgetaucht?

Ja.

Und?

Ich habe die Idee eines Doppelspiels verworfen. Das war während einer schwierigsten Zeit

unseres Krieges gegen den Terrorismus.

Anfang der 2000er Jahre also?

Ja.

Also, das Double sollte an Orte geschickt werden, wo es gefährlich war…

Nun, ja er würde dann erscheinen…

– Also kein Double? – Nein

Original Video in russisch hier mit engl. Untertiteln….