Op-Ed: Hört auf zu rebellieren, ihr unverschämten Sklaven!

Oh mein Gott, hört auf damit. Hört einfach auf. Ich hab die Schnauze voll von euch unverschämten Lohnsklaven und eurer Möchtegern-Revolution. Hört mit diesem Unsinn auf, bevor etwas passiert, das wir alle bereuen werden.

Meine Leitartikel-Kollegen und ich haben euch undankbaren Gossenkindern immer und immer wieder von oben herab erklärt, dass grundlegende Sozialprogramme schlecht sind und eine grenzenlose militärische Expansion gut ist. Und der einzige Grund, warum ihr anders denkt, ist die Kreml-Propaganda. Ihr wollt doch Bernie Sanders und ein funktionierendes Gesundheitswesen gar nicht; das ist nur etwas, das euch Wladimir Putin glauben machen will. Ihr wollt doch das gleiche was alle Amerikaner wollen: einen starken nationalen Sicherheitsstaat.

Wollt ihr Bernie Bros das, was Putin will? Wollt ihr das? Seid ihr etwa in Putin…..