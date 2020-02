Der Industriele-Komplex für Terrorismus (TIC)

Präsident Ronald Reagan mit afghanischen Mudschaheddin – “Freiheitskämpfer” gegen den Sowjetkommunismus – im Jahr 1983.

Der “Krieg gegen den Terrorismus” Hat genau das Gegenteil von dem bewirkt, was uns als sein Ziel angegeben wurde: Er hat ihr gefördert und 40 Mal vergrößert:

Seit George W. Bush – ein Freund der Familie bin Laden – im Oktober 2001 den globalen “Krieg gegen den Terror” erklärte, hat er die amerikanischen Steuerzahler etwa 6,6 Billionen Dollar und Tausende gefallener Söhne und Töchter gekostet…

Und sie hat praktisch alle westlichen – NATO/EU – Länder einbezogen, Millionen von Flüchtlingen und Terroristen in alle Richtungen geschickt und überall einen Überwachungsstaat geschaffen.

Er ist dazu gekommen, die Privatsphäre, das Vertrauen, die Freiheit und die Demokratie zu bedrohen und zu untergraben – kurz gesagt, er hat alles untergraben, wofür der Westen/der Unfall zu stehen glaubte.

Er hat die Idee der guten Gesellschaft und einer Zukunft in Frieden zerstört.

Und ist es ihm gelungen, den Terrorismus zu reduzieren oder abzuschaffen?

Nein, ganz im Gegenteil.

In den Jahren bis zum 11. September 2001 wurden weltweit etwa 400 Menschen bei politischen Terroranschlägen getötet, vor allem in Südamerika (Statistiken des US State Dept.).

Heute informiert uns der Global Terrorism Index 2019, dass im Jahr…….