Coca-Cola gibt sich gerne als Vorreiter, wenn es um Nachhaltigkeit geht. 2018 stellt der Konzern seine neue Kampagne “World Without Waste” vor. Doch der Konzern scheint durch seine vielen Kampagnen von einem größeren Problem abzulenken. Was hinter geschlossenen Türen vor sich geht und wie Coca-Cola zur globalen Umweltverschmutzung beiträgt, will der Konzern die Öffentlichkeit allem Anschein nach nicht wissen lassen.

