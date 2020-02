Verschwörung? “Insider” behauptet, China habe die Kranken ausgerottet

….eingeworfen von einem unserer Leser. Das Original hier….

„Ich bin ein hochrangiger chinesischer Geheimdienstoffizier und kenne die Wahrheit über den Ausbruch des Coronavirus. Es ist weitaus schlimmer, als die Medien es Ihnen sagen. “ “Insider” sagt, dass Coronavirus eine Titelgeschichte für einen biologischen Wirkstoff ist, der entwickelt wurde, um Dissidenten in Hongkong und anderswo zu infizieren. Dies ist außer Kontrolle geraten und “Milliarden Menschen außerhalb Chinas sind in existenzieller Gefahr.” Er sagt, dass die Krankenhäuser, die zur Behandlung des Virus gebaut wurden, wirklich Vernichtungsanlagen sind.

Haftungsausschluss – Vieles davon scheint weit hergeholt zu sein, während einige

Teile zutreffen. Dies kann eine Art Psy-Op sein, um Angst und Panik auszulösen,

oder es kann völlig wahr sein. Ich überlasse es Ihnen zu bewerten.

Ich bin ein chinesischer Staatsbürger in Wuhan, der eine hochrangige Position im

militärischen Geheimdienst einnimmt oder vielleicht besetzt. Ich bin auch Mitglied

der Kommunistischen Partei Chinas. Als hochrangiger Beamter an der Spitze der

Partei habe ich Zugang zu vielen Verschlusssachen und war an vielen streng

geheimen Regierungsprojekten beteiligt. Ich habe an einer führenden Universität in

einem westlichen Land promoviert, weshalb ich meinen Account auf Englisch

schreiben kann.

Ich habe Informationen, von denen ich glaube, dass sie zum Sturz meiner

Regierung führen könnten. Es ist auch für Milliarden von Menschen außerhalb

Chinas relevant, die jetzt alle in existenzieller Gefahr sind.Es wird Sie nicht überraschen zu hören, dass mein Leben in großer Gefahr wäre,

wenn meine Identität enthüllt würde, ebenso wie das meiner Frau und meines

Sohnes. Ich bitte Sie, die Tatsache zu respektieren, dass ich alle Fakten…..