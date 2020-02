Schweden: Das rechte Bullerbü

Bild: vauvau: “Geraniums in the window” (Attribution License)

Wenn sich deutsche Medien mit Schweden befassen, verfallen sie oft in bekannte Muster. Gerade wenn es etwa um das Anwachsen des Rechtspopulismus oder um Auswüchse der Bandenkriminalität geht, darf der Vergleich mit „Bullerbü“ nicht fehlen: „Aufruhr in Bullerbü“, „Bomben in Bullerbü“, „Was ist los in Bullerbü?“, „Abschied von Bullerbü“, lauten dann die Schlagzeilen. Das von Astrid Lindgren vermittelte Schwedengefühl aus der Kinderbuchreihe „Wir Kinder aus Bullerbü“ dient deutschen Medienprofis so als eine Art Kontrastmittel zu den aktuellen schwedischen Verhältnissen.