Gold und Geldpolitik – Jetzt geht es ans Eingemachte!

Die Zentralbanken stehen vor der nächsten großen Herausforderung. Es geht um das Vertrauen in die von ihnen ausgeübte Geldpolitik. Glaubwürdigkeit ist schließlich ihr höchstes Gut. Eines, das Gold seit vielen Tausend Jahren besitzt. Und mit dem steigenden Goldpreis gehen die Warnleuchten an.

Fieberthermometer Gold

Der Goldpreis gilt als Fieberthermometer unseres globalen Wirtschafts- und Finanzsystems. Der Euro-Preis für die Gold-Unze hat zuletzt reihenweise neue Rekorde aufgestellt und auch in US-Dollar kommt so langsam das Allzeithoch in Sichtweite. Die Welt scheint ziemlich krank zu sein. Nicht nur weil ein…..