BEHIND BARS (Hinter Gittern): Überleben in der Hölle Neapels

Dieser inter.doc (inter.doc ist ein von notepad.agency entwickeltes Medium aus 80% interview und 20% Dokumentation) dokumentiert ein Jahr, einen Monat und 20 Tage in Europas schrecklichstem Gefängnis – so sagt man – Poggioreale, die Hölle von Neapel, und das größte Bundesgefängnis in Italien mit rund 3300 Insassen; statt der 1400, die erlaubt wären. Video und mehr…….



