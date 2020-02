US-Sanktionen beeinträchtigen den Zugang der Iraner zu Virentest-Kits, sagt der iranische Wirtschaftsverband

Der Iran hat aufgrund von US-Sanktionen und neu auferlegten Beschränkungen für den Iran Schwierigkeiten, auf neuartige Coronavirus-Testkits zuzugreifen, sagte ein Vorstandsmitglied der iranischen Vereinigung der Importeure medizinischer Geräte am Sonntag gegenüber der halboffiziellen Nachrichtenagentur ILNA.

Ramin Fallah sagte gegenüber ILNA, dass “viele internationale Unternehmen bereit sind, den Iran mit Coronavirus-Testkits zu versorgen, aber wir können ihnen kein Geld schicken”, da die USA Sanktionen verhängen.

Am vergangenen Freitag hat die in Paris ansässige Financial Action Task Force (FATF) den Iran auf ihre schwarze Liste gesetzt, was den Iran und die iranischen Banken stärker unter finanziellen Druck setzt.

Ramin Fallah sagte, die Entscheidung der FATF habe dem iranischen Gesundheitssektor mehr Probleme bereitet, da das Land Schwierigkeiten habe, das Virus einzudämmen, das mehr als 60 Menschen infiziert habe. Corona Virus – Liveticker