Russlands Verteidigungsminister empfängt den libyschen Haftar in Moskau

Eine Mahnung an Erdogan in Idlib nicht zu weit zu gehen

Der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu empfing am 19. Februar in Moskau Khalifa Hifter, den Kommandeur der selbsternannten Libyschen Nationalarmee (LNA).

“Während des Treffens wurden Sicherheitsfragen im Nahen Osten und in Nordafrika sowie der Kampf gegen den internationalen Terrorismus und die Beilegung der Krise in Libyen erörtert”, erklärte das russische Verteidigungsministerium. “Die wichtige Rolle der Verhandlungen, die am 13. Januar 2020 in Moskau stattfanden, um den Waffenstillstand zu erreichen und den Normalisierungsprozess im Land einzuleiten, wurde zur Kenntnis genommen.

Die Erklärung betonte auch, dass die beiden Parteien ihre jeweiligen Verpflichtungen zu einer politischen Lösung des Konflikts bekräftigten.

Um was geht es? Shoigu hat sich bei mehreren Gelegenheiten mit Hifter getroffen, unter anderem im November 2018 und im August 2017. Im Januar 2017 sprach Hifter mit Shoigu über eine Videokonferenz an Bord des russischen Flugzeugträgers “Admiral Kuznetsov”, der damals vor der libyschen Küste stationiert war.

Dieses Mal fand das Treffen am Tag nach dem Angriff der LNA auf den Hafen von Tripolis statt. Die LNA behauptet, dass sie ein Munitionslager und das türkische Schiff, das angeblich Waffen an die Streitkräfte der Regierung des Nationalen Abkommens (GNA) unter Führung von Fayez al-Sarraj transportierte, ins Visier nahm.

Das Treffen fand auch inmitten der Eskalation zwischen Russland und der Türkei in der syrische Region Idlib statt. Im letzten Showdowns wurden von Russland unterstützte syrische Luftangriffe auf die Oppositionskräfte durchgeführt, bei denen zwei türkische Soldaten getötet wurden. Später beschuldigte Moskau die Türkei, das diese Militante unterstütze die gegen die Syrische Armee kämpfe. Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar sagte gegenüber CNN, dass Ankara “zweifellos” die S-400-Raketensysteme einsetzen werde, die es von Russland gekauft hat. Er sagte auch, dass die Türkei mit den Vereinigten Staaten über den Transfer von Patriot-Raketen spreche, die in Idlib zur Verteidigung der türkischen Truppen gegen Angriffe der syrischen Armee eingesetzt werden sollen.

Russlands jüngste Schritte in Bezug auf Libyen lassen vermuten, dass sich das Astana-2.0-Abkommen, das Vladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan Anfang Januar für Libyen im Auge hatten im Winterschlaf befindet und Moskau möglicherweise ein Druckmittel gegenüber Ankara nun in Libyen sucht. Anfang dieses Monats reiste der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes Sergej Naryschkin zu Gesprächen mit der emiratischen Führung in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Wie geht es weiter? Nachdem das in Tripolis ansässige GNA als Reaktion auf den Beschuss des Hafens der Hauptstadt durch die Hifter-Truppen seinen Rückzug angekündigt hatte versucht die UNO die Gespräche über einen Waffenstillstand in Libyen zu retten

Die libyschen Friedensgespräche begannen am 18. Februar in Genf.

Eine dem russischen Verteidigungsministerium nahe stehende Quelle sagte der russischen Zeitung “Wedomosti”, dass sich Hifter als zäher Verhandlungspartner für Moskau erwiesen habe.

“Hifter sagt, er sei für eine politische Lösung, aber sobald einige praktische Schritte [auf seiner Seite] erforderlich seien, würde er entweder die Unterzeichnung von Papieren ablehnen oder um Zeit bitten, sie zu überdenken, so die Quelle.

“Bisher gab es mit Sarraj keine derartigen Probleme, er steht unter Erdogans voller Kontrolle. In diesem Sinne steht Hifter unter niemandes Kontrolle. Gespräche mit Shoigu könnten die für einen vorübergehenden Waffenstillstand notwendige Wirkung erzielen.”

Die Frage ist, ob Russland angesichts der anhaltenden Spannungen in Idlib wirklich einen Waffenstillstand fördern oder die libysche Schiene nutzen würde, um mehr Druck auf die Türkei auszuüben.