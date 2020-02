Die Terror-Macher

Mein tiefes Mitgefühl gilt den Familien der Opfer der Bluttat in Hanau. Ihnen wurde unendliches Leid zugefügt, sie werden auf Jahre oder Jahrzehnte traumatisiert sein und die dunklen Schatten dieser Tragödie bis zum Ende ihres Lebens in sich tragen. Viele werden sich fragen: „Was ist der Mensch für eine Kreatur? Wie kommen diese Niedertracht und Widerwärtigkeit in unser Leben?“ So weit, so tragisch, übel und desillusionierend. Doch trotz alledem versuche ich, einen klaren Verstand zu bewahren und aus weniger emotionaler Sicht die Geschehnisse zu betrachten. Ein Blick in die Herrschaftsmedien verdeutlicht bereits, in welchem Rahmen die Mächtigen diese Gewalttat interpretieren wollen.