Corona-Virus: Drastische Maßnahmen in Italien

Auch der Karneval in Venedig wurde abgesagt. Bild: Vlad Hilitanu/unsplash

Gemeinden in Norditalien werden abgeriegelt. Karneval in Venedig vorzeitig beendet. Österreich stoppt zwischenzeitlich Zugverkehr mit Italien am Brenner. Warnung vor einem neuen “Lehman-Moment” in der Weltwirtschaft

Das Corona-Virus Covid-19 (auch als Sars-CoV-2 bezeichnet) hat es an diesem Wochenende auf die Titel von Finanzzeitungen geschafft. Investoren, die von der britischen Financial Times zitiert werden, erwarten eine längerfristige Auswirkung auf das Wachstum der Weltwirtschaft. Die Unsicherheit ist groß, da mit China ein Land betroffen ist, das eine zentrale Rolle bei den globalen Lieferketten spielt. Dazu komme, wie bei der britischen Zeitung kommentiert wird, dass die Lieferketten vielfach auf kurze Fristen ausgelegt sind (“just in time”-Produktion) und wenig Pufferzonen im Fall von Störungen haben.

Im Handelsblatt, das dem “Corona-Schock” auf die Weltwirtschaft gleich….