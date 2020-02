Geheimtechnologien – Skinwalker Ranch – UFOs und das Pentagon – AATIP | Erstkontakt #9

Derzeit überschlagen sich die UFO-Enthüllungen: Freigebene Dokumente zeigen das Ausmaß geheimer technologischer Entwicklungen durch Militär und Geheimdienst. Ließ das Pentagon im Rahmen seines UFO-Forschungsprogramms AATIP solche Technologien an nichtsahnenden Wachmännern der Skinwalker Ranch erproben? Außerdem: Das Interesse seriöser Wissenschaftler an UFOs und außerirdischer Intelligenz nimmt zu – außer in Deutschland. Geleakte Dokumente zeigen den Umfang der AATIP/AAWSAP Untersuchungen und klären über die Rolle von Luis Elizondo auf. Erstmals kommt eines der vom Pentagon beauftragten Fachpapers ans Licht – über die Strahlungseffekte von UFOs auf menschliches Gewebe. Wir zeigen eine Vorschau auf ein weiteres Interview mit Skinwalker Ranch-Wachmann Chris Marx und verraten schon jetzt, worum es in Staffel 2 der History-Serie “Unidentified” gehen wird. All das und mehr besprechen Robert Fleischer und Dirk Pohlmann in Erstkontakt #9! Die komplette Sendung gibt es exklusiv für Abonnenten von ExoMagazin.tv – ebenso wie eine ausführliche Liste mit Quellen und Links zur Sendung.

Ähnliche Beiträge