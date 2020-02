USA führt biologischen Krieg gegen China!?

Schockierende Nachrichten aus Indien lassen einem das Blut in den Adern zu gefrieren. Ein Professor für Molekularbiologie an der Jawaharlal Nehru Universität in Neu-Delhi, Anand Ranganathan, und seine Kollegen haben einen (noch nicht begutachteten) Vorabdruck über ihre Forschung über das neuartige Coronavirus (2019-nCoV) aus China veröffentlicht. Sie entdeckten eine mögliche Verbindung zwischen ihm und anderen ähnlichen bekannten Coronaviren, die in Tieren (wie Fledermäusen und Schlangen) zirkulieren. Keine anderen gut untersuchten Coronaviren haben eine solche Struktur. Daher deuten ihre Forschungen darauf hin, dass das Virus möglicherweise für die biologische Kriegsführung konzipiert wurde und eingesetzt werden könnte. Die nationale Gesundheitskommission Chinas hat 31.161 bestätigte Fälle von Coronaviren gemeldet. Und am 7. Februar gab es weltweit 31.452 Personen, die mit 2019-nCoV infiziert waren, und 638 waren der Krankheit erlegen.

Angesichts dieser jüngsten Entwicklungen scheint es angebracht, unsere Leser daran zu erinnern, dass zwischen den Vereinigten Staaten und China derzeit ein heftiger Handelskrieg herrscht. Und mitten in dieser Konfrontation begann wie mit einem Zauberstab ein Coronavirus-Ausbruch in der VR China, der der chinesischen Wirtschaft bereits enormen Schaden zugefügt und die Verhandlungsposition Pekings am Verhandlungstisch erheblich geschwächt hat.

Bloomberg berichtete, dass die chinesischen Aktien bei der Wiedereröffnung der Märkte stark gefallen seien und bezeichnete diese Entwicklungen als “die schlimmste Routine seit 2015”. Zehn Tage lang waren die Finanzmärkte Chinas und Hongkongs wegen der landesweiten Feierlichkeiten zum Mondschein-Neujahrsfest geschlossen. Und der Rückgang der wichtigsten Aktienindizes um mehr als 8% wurde mit dem Ausbruch des Coronavirus in Verbindung gebracht. Die Aktienkurse von Telekommunikations-, Technologie- und Rohstoffunternehmen sind am stärksten rückläufig. Rohöl-, Eisenerz- und Eisenmetallterminkontrakte fielen um 7 %, 6,5 % bzw. 6 %. Auch Kupfer sowie Roh- und Palmöl sanken um die auf den chinesischen Märkten erlaubte Tageshöchstgrenze. Fang Rui, der Geschäftsführer von Shanghai WuSheng Investment Management Partnership, sagte: “Viele Menschen auf dem Markt haben Situationen wie heute nicht durchgemacht, und man kann den Menschen nicht vorwerfen, dass sie nun Bargeld haben wollen wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Gesundheit gefährdet ist.

Schon vor dem Ausbruch des Coronavirus berichteten viele Experten, dass Washington in jüngster Zeit unter Verletzung des Völkerrechts in seinen zahlreichen Labors in den Vereinigten Staaten und im Ausland aktiv biologische Waffen entwickelte. Im November letzten Jahres schlug der Sekretär des Sicherheitsrates Russlands, Nikolai Patrushev, der sich mit diesem Thema gut auskennt, Alarm und beschrieb die wichtigsten Bedrohungen für die Sicherheit vieler Nationen der Welt. Ein Abschnitt seines Artikels befasste sich mit einer Politik, die “auf die Zerstörung des humanitären Raums” und auf die Aussaat von Spaltungen innerhalb der GUS (der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) und der CSTO (der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit) abzielt, und verwies auch auf die Einrichtung von Laboratorien durch die Vereinigten Staaten in den GUS-Ländern. “Besonders besorgniserregend sind die Aktivitäten des Pentagons, die darauf abzielen, weltweit, vor allem in den GUS-Ländern, biologische Laboratorien zu schaffen, die Infektionskrankheiten untersuchen und zur Entwicklung biologischer Waffen genutzt werden können”, schrieb Nikolai Patruschew. Später gab es Berichte, dass mehr als 200 biologische Labors in den USA und weltweit in Betrieb sind. Und einige davon befinden sich in Aserbaidschan, Armenien, Georgien, Kasachstan, Moldawien, Usbekistan und der Ukraine.

Igor Nikulin, ein ehemaliger Berater der Kommission der Vereinten Nationen…..