US-Botschafter Jeffrey erklärt Syrien

Alle sind schuld, außer den USA und Israel

Die erste Februarwoche war denkwürdig wegen der gescheiterten Amtsenthebung von Präsident Donald Trump, seiner Rede zur Lage der Nation zur Wiederwahl und der Vermarktung einer neuen Unterwäschelinie von Kim Kardashian. Bei all der Aufregung war es leicht, eine spezielle Pressekonferenz des Außenministeriums am 5. Februar mit Botschafter James Jeffrey über die aktuelle Lage in Syrien zu verpassen.

Jeffrey ist der Sonderbeauftragte der Vereinigten Staaten von Amerika für das Engagement in Syrien und der Sondergesandte für die Globale Koalition zur Niederschlagung des ISIL. Jeffrey hat eine hervorragende Karriere im Regierungsdienst hinter sich, wo er sowohl unter dem demokratischen als auch unter dem republikanischen Präsidenten hochrangige Positionen im Außenministerium bekleidete. Er diente als US-Botschafter sowohl in der Türkei als auch im Irak. Im Allgemeinen ist er politisch ein Hardliner, der eng mit Israel verbunden ist und den Iran als eine feindliche destabilisierende Kraft in der Region des Nahen Ostens betrachtet. Zwischen 2013 und 2018 war er als angesehener Philip Solondz-Fellow am Washingtoner Institut für Nahost-Politik (WINEP) tätig, einem Think Tank, der eine Ablegerorganisation des American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) ist. Derzeit ist er ein “externer Autor” und ein “Experte” des WINEP.

Professor John Mearsheimer von der University of Chicago und Stephen Walt….