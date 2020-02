Irakischer Abgeordneter: US-Botschaft wurde in eine Spionagehöhle verwandelt

US-Botschaft im Irak gleicht eher einer Festung Bild: Reuters

Ein hochrangiger irakischer Gesetzgeber hat Washington wegen Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Irak stark kritisiert und gesagt, dass die Botschaft der Vereinigten Staaten in Bagdad zur Höhle der Spione geworden sei.

Die US-Botschaft in Bagdad hat sich in eine Höhle verwandelt und die nun Krisen im Irak orchestrieren. Eine Reihe von Personen, die im Irak Chaos verursachen, werden innerhalb von der US-Botschaft geführt”, sagte Hassan Salem, Mitglied der Sadeqoun-Koalition im irakischen Parlament am Dienstag in einem Interview mit der arabischsprachigen Nachrichtenwebsite al-Ma’aloumeh.

Er fügte hinzu, dass die US-Mission seit Beginn ihrer Tätigkeit nachrichtendienstliche und spionagetechnische Operationen durchführt.

“Die Existenz einer solchen Botschaft in Bagdad wird Besorgnis und Chaos in der Gesellschaft der irakischen Hauptstadt auslösen”, sagte Salem.

In einschlägigen Äußerungen hatte Salem im vergangenen Jahr vor den verdächtigen Aktivitäten der US-Botschaft in dem Land gewarnt und hinzugefügt, dass die Mission Mossad-Agenten und IS-Terroristen beherbergt.

“Die US-Botschaft in Bagdad ist zu einem Zentrum für den israelischen Mossad- und für die IS-Terroristen geworden”, wurde Hassan Salem von der arabischsprachigen Nachrichtenwebsite al-Soumeriyeh zitiert.

Er fügte hinzu, dass die US-Mission ihre diplomatische Verantwortung und den Schutz der amerikanischen Staatsbürger im Irak vernachlässigt und sich durch Spionage, die Verbreitung von Gerüchten und das Aushecken von Komplotten in die inneren Angelegenheiten des Landes einmischt.

“Die Verletzung der Gesetze durch die US-Botschaft und das Vergessen ihrer Verantwortlichkeiten auf der Grundlage der internationalen Gesetze zeigt, dass das Zentrum nicht als Botschaft bezeichnet werden kann und daher seine Schließung rechtlich notwendig ist”, sagte Salem.

Iraqi MP: US Embassy Turned into Den of Spies