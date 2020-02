Das Feuerzeichen

Der Neoliberalismus zwingt uns in die Spirale eines selbstzerstörerischen wirtschaftlichen Wachstums. Dabei spielt das globalisierte Kapital eine wesentliche Rolle. Hunger und Epidemien, digital aufgerüstete Kriege, Umweltzerstörung und Klimakatastrophe verheißen die Apokalypse. Der Poet und Schriftsteller Peter Fahr hält an Schulen Vorträge zum Thema und verbrennt anschließend Geld. Er sieht in dieser symbolischen Kunstform einen Ausweg aus der Suizidgesellschaft. Seine Thesen zur Geldverbrennung provozieren.