Wie gefährlich ist der Corona-Virus? Die nackten Zahlen

Der Corona-Virus beherrscht die Schlagzeilen, obwohl die Zahlen die Medienhysterie nicht rechtfertigen. Ein Abgleich von Fakten und Berichten zeigt die Diskrepanz.

Die Medien machen immer noch einen Riesenwirbel um den Virus. Daher wollen wir uns einfach mal die nackten Zahlen anschauen.

In China gibt es Stand heute 74.186 Infizierte. Bei einer Bevölkerung von knapp 1.400.000.000 Menschen ist das in Prozent gar nicht auszudrücken. Schon diese Zahl zeigt, dass es sich um eine grundlose Panik handelt. Weitere 1.013 Menschen haben sich auf dem Rest der Welt infiziert, bei ca. 6.300.000.000 Menschen, die außerhalb Chinas leben, ist das erst recht nicht in Prozent messbar.

Bei einer Pandemie, wie sie immer wieder in den Medien erwähnt wird, breitet sich ein Krankheitserreger exponentiell aus, die Zahlen würden also immer schneller wachsen. Aktuell ist jedoch das Gegenteil der Fall, es gibt……