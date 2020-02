Die Abwiegler

Trotz der vielen Aufrufe, die seine Freilassung forderten, befindet sich Julian Assange weiterhin in britischer Folterhaft. Keine Petition konnte bislang im deutschen Mainstream viel Aufmerksamkeit gewinnen, dabei mangelte es nicht an Stars wie Pamela Anderson, die sich für Assange einsetzten. Doch jetzt wurde der Enthüllungs-Journalist Günther Walraff, auf den Justiz-Skandal Assange aufmerksam, trommelte 100 Promi-Freunde zusammen. Man okkupierte die Berliner Bundespressekonferenz und siehe da: Diese eine Petition (1) ließ sich nicht länger totschweigen: Assange ist Opfer einer politischen Hexenjagd und wird von Großbritannien in Folterhaft gehalten.