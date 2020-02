Der russische Blick auf die politischen Kämpfe in den USA

Wie jede Woche hat das russische Fernsehen auch an diesem Sonntag wieder einen Blick über den großen Teich auf die politischen Entwicklungen in den USA geworfen.

Da die russische Berichterstattung über die Politik in den USA sich teilweise stark von dem unterscheidet, was die deutschen Medien berichten, übersetze ich die Beiträge des russischen Fernsehens zu dem Thema inzwischen schon traditionell. So auch dieses Mal.

Beginn der Übersetzung:

Donald Trump startet zuversichtlich den Wahlkampf zur Wiederwahl. Impeachment und „Ukrainegate“ haben seine Beliebtheit nur erhöht.

Je näher die Wahl rückt, desto höher wird der Einsatz und Trump hat die…..