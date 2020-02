Das Weiße Haus plant, den Verkauf amerikanischer Chip-Technologie an China zu unterbinden

Nur wenige Stunden nachdem Peking wegen des Ausbruchs der Seuche weitere Handelskriegsbeschränkungen für die Einfuhr von US-Agrarprodukten aufhob…

… hat das Weiße Haus Präsident Xi es zurück gezahlt, indem es einen Wirtschaftsangriff auf Huawei und andere chinesische Telekommunikationsunternehmen startete, der den Handelskrieg wieder zu beleben und die Beziehungen zwischen Peking und Washington mitten in einer globalen Pandemie zu belasten droht.

Trotz all dem ist der Nasdaq vor der Öffnung stark gestiegen, was bestätigt, was wir bereits wussten: Dieser von der US-Notenbank unterstützte Markt kümmert sich nur um eine Sache, und das sind nicht die Grundlagen. Dennoch könnten amerikanische Unternehmen, die Chips und die Technologie zu deren Herstellung herstellen, den Zugang zu einem wichtigen Markt verlieren.

Während das Pentagon darauf drängt, seine europäischen Partner dazu zu bewegen, die Verwendung von Huawei-Teilen in ihren heimischen 5G-Netzen nicht zuzulassen, wurde in den letzten Tagen berichtet, dass das Weiße Haus sich darauf vorbereitet, den wirtschaftlichen Druck auf Huawei zu erhöhen. Nun berichtet das WSJ, dass der Zorn Washingtons den gesamten chinesischen Telekommunikationssektor treffen könnte, da die Regierung ein vollständiges Verbot des Verkaufs von amerikanischer Chipherstellungsausrüstung und -technologie an chinesische Firmen in Erwägung zieht.

Wieder einmal steht das Handelsministerium an der vordersten Front der Kampagne: Berichten zufolge entwirft das Ministerium Änderungen an der “Foreign Direct Product Rule”, die die Nutzung von US-Technologie durch ausländische Unternehmen aus Gründen der nationalen Sicherheit einschränkt.

Wie der WSJ erklärt, wäre diese Politik Teil einer umfassenderen Bemühung, China von ausländischer Technologie abzuschneiden, die es noch nicht nachbauen oder stehlen konnte. Die Chip-Herstellungstechnologie ist ein solcher Bereich, in dem chinesische Unternehmen wie Huawei noch immer von amerikanischen Lieferanten abhängig sind. Die Technologie für Strahltriebwerke ist ein weiterer Bereich.

Dennoch zeigt es, mit welchen stumpfen Mitteln die Trump-Regierung bereit ist, China vom amerikanischen Halbleitersektor abzuschneiden. Die Halbleitertechnologie ist ein Schlüsselbereich, in dem China jahrelang bemüht ist seine Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten zu verringern. Halbleiter gehören zu den größten Importen Chinas aus den USA.

“Sie wollen nicht, dass irgendeine Fabrik auf der Welt etwas für Huawei produziert – das ist das Ziel”, sagte eine Person, die von den Chip-Fabrikationsanlagen sprach, die wahrscheinlich von den neuen Handelsgrenzen betroffen wären.

Die Trump-Administration erwägt auch, China von der Triebwerkstechnologie abzuschneiden – ein weiterer Bereich, in dem Peking Schwierigkeiten hat, die Abhängigkeit von US-amerikanischen und europäischen Herstellern zu überwinden.

US-amerikanische Hersteller von Werkzeugen für die Chipherstellung, wie Applied Materials Inc. AMAT -0,77% und Lam Research Corp., LRCX -0,67% gehören zu den größten in der Branche. Die von ihnen hergestellten Anlagen gehören zu den teuersten Maschinen der Welt. Die Einrichtung einer modernen Chipfabrik kostet in der Regel viele Milliarden Dollar, und neue Beschränkungen für US-Ausrüstungen könnten die Kunden zu Alternativen veranlassen.

“Es wäre für jede Fabrik ein riesiger Abschreckungsfaktor, US-Ausrüstung zu verwenden, weil es eine Einschränkung gegenüber japanischen oder chinesischen Geräten gäbe”, sagte einer der Anwesenden.

Die Änderungen sind Berichten zufolge seit Wochen “in der Diskussion”. Darüber hinaus würde diese Politik mit einer gesonderten Regelung einhergehen, die den Verkauf von Chips an Huawei einschränken würde, wie wir in den letzten Tagen berichtet haben.

Wir vermuten, dass wir bald mehr darüber hören werden.

