Corona AG. Die Gewinner sind Bill Gates, DARPA und BlackRock

Von Anfang an war klar, dass es beim coronavirus wie bei all den “viren” um eine Impfung ging und hier haben sie es in 3 stunden gesschaft? Nein sie hatten es ja schon, währ aber zu offensichtlich gewesen es früher zu sagen. Und gleichzeitig wollen sie sich wieder Brünsten, wie gut ihre technologie doch ist.

Aber nicht nur. Auch um eben internet “fake news” filter und Gesichtserkennung technologie zu verbessern, um auch Leute mit Masken erkennen zu könne. Das Kriegsrecht eingeführt werden kann und es Leute noch willkommen heissen, dass Leute wegen “nicht tragen von Gesichts Maske” (auch wenn sie überhaupt nicht nützen) und alle die nicht “mitmachen” verspotten, verprügeln oder/und einsperren.

Die Möglichkeiten von dieser Übung zu profitieren sind sehr vielfältig.

Diese ganze Übung ist eine Vorbereitung was ein zu uns allen und überall kommen wird. Je mehr Leute an diesen Psychologischen Operationen mitmachen, je mehr werden diese Operationen auch Leute mehr versklaven.