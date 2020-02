Winterstürme Stürmische Zeiten für Mitteleuropa?

Winterstürme gehören zu den zerstörischsten Naturereignissen unserer Breiten. © NASA/NOAA

Ob „Sabine“, „Kyrill“ oder „Eberhard“: Fast in jedem Winter rasen Sturmtiefs über Europa hinweg. Sie hinterlassen abgedeckte Hausdächer, umgestürzte Bäume und Schäden in Milliardenhöhe. Doch wie entstehen solche Winterstürme? Und was beeinflusst ihre Intensität und Zugbahn? Müssen wir in Zukunft mit häufigeren Stürmen rechnen?

Verhindern lassen sich Winterstürme nicht, sie sind eine natürliche Folge der Wetterbedingungen und Luftströmungen in unseren Breiten. Doch wie stark ein solches Sturmtief ausfällt, welche…..