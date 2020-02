US-Abzug der Truppen aus dem Irak? Die NATO übernimmt…

Zur Erinnerung, der oberste Befehlshaber der NATO ist und bleibt die USA. Die militärische Struktur der NATO

Bild. NATO

Bei einem NATO-Verteidigungstreffen in Brüssel diese Woche kündigte der Generalsekretär der Allianz, Jens Stoltenberg vor Reportern an: “Die alliierten hatten ihre Unterstützung für Irak bekräftigt und sich grundsätzlich darauf geeinigt, die “Ausbildungsmission” der NATO zu verstärken”.

Es scheint jedoch wenig bis gar keine Konsultationen mit Bagdad über die “Aufwertung” des westlichen Militärbündnisses im Land gegeben zu haben (oder, weniger delikat formuliert, die Erweiterung scheint die Realität zu sein). Stoltenberg sagte, dass er in diesem Punkt unter Druck gesetzt wurde:

“Die NATO ist auf Einladung der irakischen Regierung in Irak, und wir werden nur so lange in Irak bleiben, wie wir willkommen sind. Denn die NATO respektiert die Souveränität und territoriale Integrität Iraks in vollem Umfang.”

Diese Frage des “Willkommens” ist alles andere als sicher, nachdem das irakische Parlament im Januar eine entscheidende Abstimmung für die Absetzung aller ausländischen Truppen durchgeführt hatte, gefolgt von wochenlangen Protesten und Unruhen, bei denen irgendwann Hunderttausende – oder, wie einige Berichte sagten, bis zu einer Million Iraker – auf den Straßen den Abzug der US-Koalition forderten.

Stoltenberg versicherte weiter, dass “alles, was wir tun, in enger Abstimmung und Koordination mit der irakischen Regierung erfolgen wird”.

“Wir sind heute bereits im Irak, und wir beraten über die Möglichkeit, mehr zu tun… alle Verbündeten unterstützten die Entscheidung, sich mehr im Irak ein zu setzten”, fügte er hinzu. “In erster Linie wird dies darin bestehen, einige der derzeitigen Ausbildungsaktivitäten der globalen Koalition zu übernehmen.

Er sagte: “Die Minister kamen auch überein, zu prüfen, was wir über diesen ersten Schritt hinaus noch tun können.”

Dies scheint eine “alternative” Option für Bagdad zu sein: Im Gegensatz zu der zutiefst unbeliebten bulligen amerikanischen Präsenz von über 5.000 Soldaten könnte eine kleinere, von Kanada geführte Mission von etwa 500 NATO-Truppen, die ihre Mission zur Ausbildung und Beratung von Irakern im Jahr 2018 begann, ein Kompromiss sein, der die “Sicherheitsbedenken” des Westens hinsichtlich der iranischen Expansion oder eines Wiederauflebens des ISIS mildern könnte.

Dem Weißen Haus selbst könnte dann eine politische Atempause eingeräumt werden, damit es sich endlich verabschieden kann, da Präsident Trump im Januar das NATO-Bündnis zu einem “stärkeren Engagement im Nahen Osten” aufgefordert hat.

In seinen Erklärungen vor Journalisten am Mittwoch spekulierte Stoltenberg, dass lediglich “ein paar hundert” Soldaten zu der bestehenden Mission hinzukommen könnten – wobei auch hier noch unklar ist, was die irakische Führung und die Bevölkerung selbst darüber denken.