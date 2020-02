Erektionsprobleme – männliche Dysfunktion | Dr. med Ruediger Dahlke

Das Schweizer Privatfernsehen QS24 im Interview mit Dr. Rüdiger Dahlke in Bezug auf die Probleme der Männer. Zu hohe Erwartungen beim sexuellen Akt, zu früh, zu schnell, zu kurz – und bei älteren die sexuelle Dysfunktion. Was sind die seelischen Gründe dafür, was die körperlichen – und was kann man machen? Ist es nicht erstaunlich, dass Studien belegen, dass beim Verzicht auf Milch die Erektionen um bis zu 400 % stärken werden können? Gut ist: Ernährungsumstellung, Kopf entstressen und why not – auch mal eine Pille einwerfen. Das ist nichts Schlimmes.

Ähnliche Beiträge