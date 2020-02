Hier etwas, das absolut keinen Sinn ergibt

Aktienkurs Tesla

Ihr habt vielleicht gedacht, dass ihr in den letzten Wochen eine Sternschnuppe über dem Himmel gesehen habt. Aber es stellt sich heraus, dass es die Tesla-Aktie war, die zu astronomischen Höhen aufgestiegen ist.

Am Dienstag war der Kurs der Tesla-Aktie im Vergleich zu vor vier Monaten 4 Mal so hoch. Und mehr als doppelt so hoch wie Anfang Januar und im Vergleich zum 1. Februar um 50% höher.

(Derzeit liegt der Kurs 20% unter seinem Höchststand.)

Es war ein absolut unglaublicher Anstieg, der beinahe die Bitcoin-Blase 2017 übertroffen hätte.

Dennoch beträgt der Wert der Firma derzeit phänomenale $136 Milliarden.

Der Kursanstieg wurde hauptsächlich mit den Gewinnen von Tesla in Verbindung gebracht, die Ende Januar bekannt gegeben wurden; die Firma berichtete einen Nettoverlust für das Jahr, und 2019 wurden insgesamt 367.500 Autos verkauft.

Ich finde das ziemlich unglaublich; Tesla sagte seinen Investoren Anfang 2019…..

…..passend dazu…..

Baltic Dry Index: Nahe dem Allzeittief – Und Schuld soll der Coronavirus haben

Bereits seit September ist der Baltic Dry Index gefallen. Lange bevor der Coronavirus auf der Weltbühne erstmals aufgetreten ist und seit Januar die Schlagzeilen in der Hochleistungspresse beherrscht. Jedoch ist der Virus eine wunderbare Möglichkeit den – ich weiß, ich mag den einen oder anderen damit langweilen – bereits laufenden Zusammenbruch der Weltwirtschaft zu kaschieren.

Der Index misst das Frachtaufkommen für Schüttgüter auf den internationalen Märkten. Ein niedriger Wert zeigt meist einen Nachfrageabfall an, während ein Anstieg einen positiven Ausblick zulässt. Der seit September zu verzeichnende Einbruch ist in seinem Ausmass signifikant und daher nicht zu unterschätzen. Das globale Frachtaufkommen…..