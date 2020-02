Die US-Behörden verstecken Daten über die bei dem iranischen Angriff Getöteten

Ramazan Sharif, Sprecher der Iranische Revolutionsgarde, sagte am Dienstag, dass das Weiße Haus wahre Daten über die Folgen eines iranischen Raketenangriffs auf eine amerikanische Basis versteckt.

«Das Wort «getötete» in amerikanischen Veröffentlichungen hat sich in «Kopfverletzungen» verwandelt», sagte Sharif. «Sie verbergen den Schaden durch unseren Streik in Ain al-Assad».