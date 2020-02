Die Neue Wetterordnung (NWO) der Neuen Weltordnung (NWO) expandiert ins All

Neue Aurora-Art entdeckt

Herzlichen Glückwunsch an die finnischen Forscher zur sensationellen Entdeckung einer neuen Art von Aurora. Offensichtlich ist die Phase von sensationellen Wolkenneuerscheinungen weitgehend abgeschlossen, nachdem in den letzten Jahren alle erforderlichen Mechanismen zur globalen Wetterkontrolle in Betrieb gegangen sind und das Ganze jetzt schon eine Weile läuft. Es dürften die neuen, technischen Smart-Wolken in der aktuellen Fassung des WMO Cloudatlas von 2016 weitgehend beschrieben worden sein, drum wundert es nicht, dass Neuentdeckungen am Himmel nurmehr über dem schon beschriebenen technisch manipulierten Wettergeschehen möglich sind.

Die Spezialisten gaben ihr den Namen Dune Aurora, was sich mit Dünen-Aurora von jedem recht einfach übersetzen lässt. Nur Zebra-Aurora wäre noch leichter verständlich. Die Aurorastreifen, oder auch dunes, wie die Spezialisten sie…..