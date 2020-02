Die Luftwaffe hat gerade eines ihrer Hyperschallwaffen-Programme eingestellt

Bild:Missile Defense Agency

Die Luftwaffe hat Lockheed Martin mitgeteilt, dass sie die konventionelle Hyperschallwaffen-Programme ab dem 10. Februar zugunsten der von der Luftwaffe eingeführten Schnellreaktionswaffe AGM-183 annulliert hat. Die Absage ist nicht wegen schlechter Leistung, sondern wegen anderer “Haushaltsprioritäten”, sagte der Dienst.

Die Sprecherin der Air Force, Ann Stefanek, gab am Montag bekannt, dass der Budgetdruck und nicht die Leistung die Entscheidung des Dienstes beeinflusste, sein HCSW-Programm aufzugeben und die Entwicklung der Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) – seines anderen Hyperschallwaffenprogramms – fortzusetzen.

“Wir werden weiterhin mit unseren Schwestern-Diensten zusammenarbeiten, um herauszufinden, wie wir die Fähigkeiten des jeweils anderen am effektivsten nutzen können, um den sparsamsten Umgang mit Steuergeldern zu gewährleisten”, heißt es in einer Erklärung, die am 10. Februar per E-Mail an Defense News gesendet wurde. Stefanek sagte, dass Lockheed Martin, welche beide Hyperschallwaffen entwickelt hat, die Zusammenhang mit dem HCSW-Programm nach der kritischen Designüberprüfung des Produkts durch den Dienst im Frühjahr abschließen muss. Die ARRW soll im Geschäftsjahr 2022 ihre operative Frühreife erreichen.

Während die USA im Geschäftsjahr 2020 rund 576 Millionen US-Dollar in Hyperschall-Prototyping investieren, soll diese Investition laut Defense News im Geschäftsjahr 2021 auf 382 Millionen US-Dollar sinken.

“Das HCSW-Team hat alle Entwicklungsmeilensteine erfolgreich erreicht. Diese Fortschritte werden dazu dienen, die Erzeugung und Demonstration verschiedener Hyperschallwaffenfähigkeiten in naher Zukunft zu beschleunigen”, sagte Stefanek.

Diese Nachricht ist höchstwahrscheinlich ein Schock für das Entwicklungsteam von Lockheed Martin und für Aerojet Rocketdyne, die im Dezember 2019 bekannt gaben, dass sie einen Subauftrag über 81,5 Millionen US-Dollar für die Entwicklung des Feststoffraketenmotors für den Antrieb der Hyperschallrakete erhalten haben. Lockheed Martin selbst erhielt 2018 den Hauptauftrag im Wert von bis zu 928 Millionen US-Dollar.

Während einer Ansprache an die Nation am 8. Januar wies US-Präsident Donald Trump auf das Arsenal von “großen, mächtigen, genauen, tödlichen und schnellen” Raketen hin und sagte, das Land habe “viele” Hyperschallraketen “im Bau”.

Gleichzeitig gestand der stellvertretende Vorsitzende des Stabschefs, General John Hyten, letzten Monat, dass das US-Militär im Bereich der Forschung und Entwicklung von Ultraschallwaffen in Verzug geraten sei.

„Wir stehen jetzt in einem ernsthaften Wettbewerb mit anderen Nationen im Bereich der Hyperschallwaffen. Wir waren vor 10 Jahren an vorderster Front “, sagte er während einer Rede am Zentrum für strategische und internationale Studien am 17. Januar, wahrscheinlich in Bezug auf China und Russland. Im Januar beobachtete der russische Präsident Wladimir Putin den Start der Hyperschallrakete Kh-47M2 Kinzhal aus einem modifizierten Jagdflugzeug der MiG-31K.

Quellen:1,2,