Was genau ist eigentlich Zeit? Ein Empfinden von Veränderung, eine Zeitspanne oder ein Zeitraum — und wie wird sie bemessen? Woher stammt unser kalendarisches System und unser Zeitmaß in Jahren, Wochen und Stunden, und wer hat es zu welchem Zweck eingeführt? Die Lebenswelt, in die wir hineingeboren wurden, hat uns einen nach Uhr und Kalender strukturierten Alltag aufgezwungen. Wenn wir es ernst meinen mit der Systemwende, ist es auch zwangsläufig notwendig, diese so strukturierte Zeit zu hinterfragen. Womit wir unsere Zeit verbringen, bestimmt, wer wir sind und wie wir leben. Wollen wir wirklich frei und selbstbestimmt leben, sollten wir uns nicht diktieren lassen, was wir wann zu tun und zu lassen haben. ,,Unser“ Kalender- und Zeitsystem ist ein fundamentales Machtinstrument. Wem es gelingt, sein Leben nicht danach auszurichten, der rüttelt damit an einem gewichtigen Grundpfeiler der Herrschaft.