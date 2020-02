Oliver Stone : Seit 9/11 wird in Hollywood noch stärker zensiert

Die amerikanische Filmindustrie habe sich nach den Terror-Ereignissen von 2001 bis zur Unkenntlichkeit verändert, sagte der Regisseur Oliver Stone gegenüber RT. Die Produzenten nutzen finanzielle Vorwände um Filme zu zensieren, die das US-Militär oder die CIA kritisieren.

Vielleicht konnte ich in den 1980er Jahren, als ich ‘Platoon’, ‘Born on the Fourth of July’ und ‘Heaven & Earth’ drehen weil es ein etwas entspannteres System war”, sagte der preisgekrönte Filmemacher während eines Interviews mit dem ecuadorianischen Präsidenten Rafael Correa in der Sendung RT Spanish”.

Als der Eiserne Vorhang fiel und der Kalte Krieg endete, änderten sich die Dinge nicht zum Besseren, glaubt Stone. “Meine Filmkarriere hat gelitten, weil ich manchmal Dinge gesagt habe, die amerikanische Produzenten nicht gerne hören”, verriet er und fügte hinzu, dass die Sponsoren von Filmproduktionen manchmal auf “wirtschaftliche Zensur” zurückgreifen.

Hollywood hat sich seit 2001 verändert. Es zensiert sich selber. Das Militär, die CIA, die Darstellungen dieser Organisationen sind sehr zu deren Gunsten geworden.

“… sagen wir mal, man kann die Budgets kürzen, weil man einen Film dreht in dem das amerikanische Militär kritisiert wird, eine Geschichte über den Krieg im Irak oder eine andere Horrorgeschichte, die kürzlich im Irak passiert ist. Wenn man solche Geschichten drehen will, wird das nicht passieren”, erklärte er.

Oliver Stone hat eine Reihe von Auszeichnungen der Akademie, der BAFTA und den Golden Globe erhalten. Er wurde für seine Antikriegsdramen und zuletzt für eine Reihe von Filmen, die die weit verbreitete westliche Erzählungen über die ukrainischen Unruhen in Frage stellen, sowie für Exklusivinterviews mit Wladimir Putin stark kritisiert.

“Nun, Zensur ist nicht etwas, das ausschließlich die amerikanische Filmindustrie betrifft”, beklagte Stone, “ich kann die amerikanischen Medien lesen, aber sie zeigen alle das gleiche Bild. … Und man hört nichts von Iran und China, man hört nichts von [Nord-]Korea, man hört nichts von Venezuela, man hört nichts von deren Standpunkten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erkannte die CIA, dass sie in das Geschäft der Nachrichten einsteigen muss und ihre Agenten bei Zeitungen, Zeitschriften und im Fernsehen einschleuste.

Der berühmte Filmregisseur klang pessimistisch, als er gefragt wurde, ob es Hoffnung auf eine Veränderung gäbe – oder zumindest, ob das System diese Veränderung zulässt. Er sagte, dass beide Parteien – seien es Demokraten oder Republikaner – nach dem gleichen Schema vorgehen, wenn es um Fragen von Krieg und Frieden geht.

“Es gibt keine Partei in den Vereinigten Staaten, keine demokratische Stimme, außer dritten Parteien, die klein sind, die sagen würden: ‘Warum kämpfen wir Kriege? Stone fügte hinzu: “Es sind alles Rechte, die mit den Rechten kämpfen”. Die Demokraten sind nicht besser als die Republikaner, sagt er: “Hillary Clinton und ihre Gruppe und Joe Biden sind genauso für den Krieg wie jeder Republikaner Dick Cheney.

Stone glaubt, dass Donald Trump “schreckliche Dinge” getan hat, indem er sich aus dem Pariser Klimaabkommen und dem hart erarbeiteten Atomdeal mit dem Iran im Jahr 2015 zurückgezogen hat. Stone argumentierte, zumindest fragte Trump, warum die USA gegen die Russen kämpfen müssen, was den Mainstream so sehr alarmierte, dass die Medien ihn vom ersten Tag an angriffen.

Es ist nicht Russland, das der amerikanischen Demokratie schadet – es ist das Geld

beklage Stone, dass die Politik von der Kunst des Möglichen zur Kunst der Geldbeschaffung übergeht.

“Es wird so viel Geld in der Politik ausgegeben, so dass meine Stimme unmöglich etwas bewirken kann. Die Kandidaten in Amerika müssen Milliarden von Dollar aufbringen, um als seriös zu gelten”, sagte Stone.

Imperien fallen…. wir sind das böse Imperium. Was Reagan über Russland gesagt hat, trifft auch für uns zu.