Dies und Das – Thüringen, demokratie und einige hässliche Wahrheiten

Es gäbe allerlei Erheiterndes aus idiotistan zu berichten, aber ich belasse es bei einer (1) Meldung, um nicht von unserem Thema abzulenken: Wieviele Software-Fehler („bugs“) hat der „superiority supremacy total weltbeste“ ami Kampfjet f-35? Fast 900. Mir scheint, vor diesem extrem teuren Griff ins Klo müssen ami Piloten weit mehr Angst haben als Feinde …

A propos Angst: Die BürgermeisterIN von amsterdam hat nun verkündet, dass knapp über 80% der Mädchen und Frauen bis 34 Angst vor sexuellen Übergriffen (ein Euphemismus, der auch Vergewaltigung mit einschließt) haben. Überall? Nein. Vor allem in Stadt-Vierteln mit sehr hohem Ausländer (-> „flüchtlings“) Anteil. Fast möchte man meinen, die „dringend benötigten Fachkräfte“ wüssten all die Teddybären und Willkommens-Wünsche nicht zu schätzen („Teddy? Was soll ich damit. Behalte den lieber; damit kannst Du Dich trösten, wenn ich mit Dir fertig bin“).

Ehe ich zu Thüringen (und reichlich Interessantem drumherum) komme, muss ich leider erst einige hässliche Wahrheiten servieren.



85% der Bewohner unseres Landes haben definitionsgemäß einen durchschnittlichen IQ, also zwischen 85 und 115. Bleiben die anderen 15% Von denen liegt ungefähr die Hälfte unter dem Durchschnitt und……