DEFENDER 2020 verteidigt unsere Gesundheit

Vielen Dank “Defender” 2020, vielen Dank US-Militärbasen

Gift im Trinkwasser

in Ansbach, Bitburg, Wiesbaden, Ramstein, Spangdahlem, im Brühlbach an der Airbase Hahn, in Büchel, Zweibrücken, Katterbach, Grafenwöhr, Geilenkirchen, Illesheim, Echterdingen ….. und was ist mit dem Fliegerhorst Erlensee und dem schon früh kontaminierten Fallbach? Was mit den Standorten der Helikopter der US-Army in Frankfurt? Direkt neben dem Hessischen Rundfunk!

Was ist mit dem kontaminierten Erdaushub der Frankfurt Airbase, Cargo-City 3 und dem Trinkwasser der Anlieger-Gemeinden? Was mit Hanau, Gelnhausen, Fulda, Gießen, Friedberg? Auf den US-Army-Altlasten entstehen heute Wohngebiete. Schnee von Gestern? Der schmilzt, kontaminiert den Untergrund und dringt ins Grund-& Trinkwasser.

“ DEFENDER 2020” bringt Gift-Nachschub

Defender 2020 bedeutet, dass Deutschland und andere NATO….